Работа в переговорных группах между Украиной и Россией не останавливалась — член украинский делегации 18 мая, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Переговоры между Украиной и Россией (Фото:ОП)

Работа в переговорных группах между Украиной и Россией не останавливалась, заявил член украинской делегации, народный депутат фракции Голос Рустем Умеров.

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В эфире телемарафона он подчеркнул, что переговоры с Россией — это сложный процесс.

«Это очень сложный процесс, в нем очень много измерений. Мы не останавливались. Если это официальная позиция Офиса президента, то это можно считать окончательным (решением — ред.). Сейчас этой позиции нет. В каждых группах мы вели и ведем переговоры», — отметил Умеров.

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В то же время, в России утверждают, что переговорный процесс между Украиной и Россией «не продвигается».

При этом 17 мая советник главы ОПУ Михаил Подоляк сообщил, что переговорный процесс между Украиной и РФ приостановлен.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны провели серию переговоров. После нескольких встреч на территории Беларуси переговоры перешли в дистанционный формат.

Сначала Кремль выдвигал ультимативные требования Киеву, в частности, относительно демилитаризации и денацификации, которые российский диктатор Владимир Путин объявил целью захватнической войны России против Украины. Со временем позиция страны-агрессора на переговорах смягчилась.

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