Орбан заявил, что Путин согласен на «нормандские» переговоры в Будапеште о прекращении огня

6 апреля, 17:07
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS/File Photo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в разговоре якобы дал утвердительный ответ на его предложение о встрече с лидерами Украины, Франции и Германии в Будапеште для прекращения огня, но с условиями.

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Об этом сообщает Index.

Орбан говорит, что в разговоре с президентом РФ предложил, чтобы президенты Украины и Франции и канцлер Германии встретились с Путиным в Будапеште не ради переговоров о мирном соглашении, а ради немедленного прекращения огня.

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По его словам, ответ Путина был положительным, но у него есть свои условия для этого.

5 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет добиваться наказания для РФ за преступления против мирных украинцев и признания их геноцидом, но не будет отказываться от переговорного процесса с российской стороной.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Германия Российская агрессия Франция Прекращение огня Переговоры с Россией Виктор Орбан Война России против Украины

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