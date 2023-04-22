Спиной к современности. Почему на самом деле Путин ведет войну против Украины — эксперт Центра Карнеги 22 апреля, 09:45 Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Задача саммита НАТО, который пройдет летом в Вильнюсе, — остановить Россию, которая мешает Украине стать современной и демократической страной и пытается остановить процессы модернизации мира. Об этом в своей колонке пишет старший научный сотрудник европейского Центра Карнеги Джуди Демпси.



Без гарантий безопасности, предложенных Западом, Украина не сможет завершить свой модернизационный переход, считает эксперт. Именно вопрос адаптации Украинского государства в современном мире и архаизации России она называет краеугольным камнем российской агрессии.

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