Во многом Путин уже проиграл в Украине — глава армии Британии 1 апреля, 07:30 Цей матеріал також доступний українською Путин нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок — убежден Радакин (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)

Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин, заявил, что план российского диктатора Владимира Путина по захвату всей Украины провалился.



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Глава британской армии отметил, что кремлевский правитель был «введен в заблуждение» относительно эффективности вооруженных сил его страны, сообщает BBC.

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По его словам, похоже, есть признаки того, что Россия готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины, отводя войска от Киева и отступая как в РФ, так и в Беларусь.

Адмирал убежден, что ближайшие недели «по-прежнему будут очень трудными» для Украины, но добавил, что «во многих отношениях Путин уже проиграл».

«Путин нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок», — резюмировал Радакин.

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