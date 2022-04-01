Во многом Путин уже проиграл в Украине — глава армии Британии
Путин нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок — убежден Радакин (Фото:REUTERS/Henry Nicholls)
Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин, заявил, что план российского диктатора Владимира Путина по захвату всей Украины провалился.
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Глава британской армии отметил, что кремлевский правитель был «введен в заблуждение» относительно эффективности вооруженных сил его страны, сообщает BBC.
По его словам, похоже, есть признаки того, что Россия готовится сосредоточить свои усилия на востоке и юге Украины, отводя войска от Киева и отступая как в РФ, так и в Беларусь.
Адмирал убежден, что ближайшие недели «по-прежнему будут очень трудными» для Украины, но добавил, что «во многих отношениях Путин уже проиграл».
«Путин нанес себе ущерб серией катастрофических ошибок», — резюмировал Радакин.
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