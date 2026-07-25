В Кремле рассказали, что Путин ответил Токаеву на предложение заморозить войну против Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и российский диктатор Владимир Путин во время встречи в Омске, 25 июля 2026 года (Фото: Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский диктатор Владимир Путин ответил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на его предложение заморозить войну России против Украины .

Как пишут российские СМИ, Песков заявил, что Путин «подробно рассказал ему [Токаеву] все о специальной военной операции».

Также представитель Кремля заявил, что, учитывая позицию Киева, «такая заморозка невозможна».

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«Для нас есть главное условие — мы должны достичь своих целей», — сказал он.

Песков также цинично заявил, что условия для прекращения боевых действий были изложены Путиным два года назад и «понятны, последовательны», поэтому «все это может прекратиться сегодня до конца суток, если киевский режим примет соответствующие решения».

Предложение Токаева заморозить войну России против Украины

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Омске заявил, что войну России против Украины необходимо как можно скорее прекратить.

По словам Токаева, природа этого конфликта не вполне понятна многим, в том числе и Казахстану. Он сравнил ситуацию с конфликтом между Азербайджаном и Арменией, суть и истоки которого, по его словам, были совершенно понятны и уходили вглубь истории, тогда как эту войну понять гораздо сложнее.

Токаев предложил Путину заморозить войну при содействии мировых держав.

«Все это нужно останавливать, обратное — на руку противникам РФ», — заявил президент Казахстана. Он также назвал Россию «великой державой».

Кроме того, Токаев заявил Путину, что тот продемонстрировал максимум политической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске, и предложил вернуться к стамбульскому формату переговоров. В ответ Путин пообещал проинформировать Токаева о ходе дел на украинском направлении.