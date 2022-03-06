Путин потеряет власть в течение года — обозреватель Bloomberg 6 марта, 05:50 Цей матеріал також доступний українською Путин не учел сильное сопротивление украинцев — эксперт (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

После полномасштабного вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин лишится власти в течение ближайшего года, считает главный стратег компании Clocktower Group Марко Папич.



Как отмечает обозреватель Bloomberg, российский лидер просчитался, когда решил совершить полномасштабное вторжение в Украину, что может стоить ему власти.

По мнению Папича, Путин проигнорировал материальные ограничения в своей агрессии, не учел сильное сопротивление украинцев, что российские военные не имели опыта ведения настоящих войн, а Украина — это «сложное место для вторжения».

«Я действительно считаю, что происходящее в Украине чрезвычайно ужасает, но и обнадеживает. Мы наблюдаем то, чего давно не видели, — мы наблюдаем рождение новой национальной идентичности», — считает эксперт.

По словам Папича, при условии, что украинцы выстоят, это будет выгодная для инвестиций страна, ведь у нее есть большой потенциал.

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