Байден: Путин не сумел разделить НАТО, Запад и США

13 марта, 07:15
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Байден сделал предупреждение «автократам и потенциальным императорам» (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Байден сделал предупреждение «автократам и потенциальным императорам» (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что российскому диктатору Владимиру не удалось внести раскол среди западных союзников и внутри США.

В своем аккаунте в Twitter американский лидер написал, что кремлевский тиран на это рассчитывал, но ничего из этого он не получил.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1502777456952066057

«Мы не позволим автократам и потенциальным императорам диктовать направление миру», — также отметил Байден.

https://twitter.com/JoeBiden/status/1502755237609811969

Ранее президент США поручил выделить военную помощь Украине на сумму в еще 200 млн долларов.

11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поручил выделить Украине «беспрецедентный» пакет помощи на 350 млн долларов для поддержки страны в условиях полномасштабной российской агрессии.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   США Владимир Путин НАТО Джо Байден Запад Война России против Украины

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