«Пи**ец». Путин не предупредил о войне с Украиной даже правительство РФ и Госдуму — СМИ

4 мая, 16:27
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Большинство сотрудников правительства России, Администрации президента РФ и депутатов Госдумы не знали о планах российского диктатора Владимира Путина начать войну против Украины, сообщает Проект.

Война России против Украины — главные события 4 мая

По информации издания, российские высокопоставленные чиновники не имели плана действий на этот случай.

«Кроме этого, многих поражала сама идея войны с соседним государством. Именно тогда один из высокопоставленных собеседников Проекта в кабинете министров на вопрос о том, что он думает о войне, смог выдавить только: «Пи**ец», — говорится в сообщении.

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Журналисты уточняют, что особенно глупо себя чувствовали те депутаты Госдумы, которые еще в начале года по заданию руководства подписали обращение к диктатору Путину с просьбой признать независимость «ЛНР» и «ДНР», не догадываясь, что оно будет предтечей войны.

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«Знакомый одного из парламентариев вспоминает: 24 февраля депутат звонил ему едва ли не в слезах: он сильно переживал из-за того, что его подпись под обращением использовали для начала боевых действий», — пишет Проект.

По данным издания, позже недовольных «проработали». Спустя несколько дней упомянутый депутат «в духе кремлевских методичек» говорил о необходимости сплотиться перед лицом западных санкций.

За время боевых действий Проект поговорил с десятком собеседников — чиновников и подрядчиков Кремля — и все они повторяют, что не понимают, каких целей Россия добивается в Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=t2TfEIdQaAk&t=6s

Также собеседники журналистов признавались: во всем, что касается проведения так называемой «спецоперации», от пропаганды до отправки войск в Украину, царят хаос и неразбериха.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Госдума РФ Война России против Украины

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