Путин не готов к реальным переговорам с Украиной — премьер Словакии 2 июня, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться о мире и сохранить территориальную целостность Украины, но российский диктатор Владимир Путин не дает ему такой возможности.

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом на конференции по безопасности Globsec 2022 в Братиславе заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер, сообщает Аktuality.

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«Наша обязанность — помочь Украине победить, чтобы мы могли победить вместе с ними», — сказал Хегер.

По его словам, сейчас Путин не дает Украине возможности сесть за стол переговоров.

«Вы спрашиваете, могут ли они вести переговоры. Но о чем? Чтобы Украина отдала свою территорию России, потому что Россия считает это правильным?» — спрашивает словацкий премьер.

Он добавляет — война произошла из-за того, что демократический мир долго пренебрегал природой Путина.

«Это замечательный будильник для нас, и мы должны сделать уроки по этой ситуации… Владимир Путин атаковал наши ценности и проверяет, насколько мы в них верим. Я благодарен за то, что Запад показал, что мы живем с этими ценностями и уважаем их, поэтому что это лучшие ценности, которые у нас есть», — резюмирует Хегер.

2 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины стала «войной на истощение», которая, вероятно, закончится переговорами.

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