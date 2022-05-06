Путин на параде 9 мая пошлет Западу предупреждение о «судном дне» — Reuters 6 мая, 19:08 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин во время военного парада на Красной площади в Москве пошлет Западу предупреждение о «судном дне», сообщает Reuters.

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«Путин направит Западу предупреждение о „судном дне“, когда возглавит в понедельник торжества по случаю 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией», — говорится в сообщении.

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По информации агентства, в главном военном параде России будет продемонстрирована «огромная огневая мощь», в то время, как российская армия воюет в Украине. В воздушной части парада примут участие сверхзвуковые истребители, стратегические бомбардировщики Ту-160.

Кроме того, впервые с 2010 года, в параде будет участвовать командный самолет Ил-80 «судного дня». Воздушное судно используется для перевозки высшего руководства России в случае ядерной войны.

В этом случае Ил-80 должен стать передвижным командным центром президента России. Самолет напичкан технологиями, но конкретные детали являются российской государственной тайной.

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