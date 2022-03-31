«Открытый вопрос». США предполагают, что Путин мог самоизолироваться и наказать своих советников за провалы в Украине — Байден 31 марта, 22:34 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Президент США Джо Байден заявил, что есть «некоторые признаки» того, что российский диктатор Владимир Путин самоизолировался и наказывает некоторых своих советников за провалы в войне против Украины.

Война России против Украины — главные события 31 марта



Об этом сообщает CNN.

При этом он подчеркнул, что у США не так много веских доказательств, чтобы утверждать это с уверенностью.

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«Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, — я не говорю это с уверенностью — кажется, самоизолировался, и есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых из своих советников», — заявил он.

Байден также отметил, что он «скептически относится» к тому, что Путин отведет свои войска от Киева.

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«Пока нет четких доказательств того, что он выводит все свои силы из Киева (окрестностях Киева, так как в столице российских оккупантов нет — ред.). Есть также свидетельства того, что он наращивает свои войска в районе Донбасса», — добавил он.

По информации Белого дома, Владимир Путин почувствовал, что его ввели в заблуждение по поводу хода войны в Украине, что привело к напряженности между ним и военным руководством РФ.



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