«Открытый вопрос». США предполагают, что Путин мог самоизолироваться и наказать своих советников за провалы в Украине — Байден
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Президент США Джо Байден заявил, что есть «некоторые признаки» того, что российский диктатор Владимир Путин самоизолировался и наказывает некоторых своих советников за провалы в войне против Украины.
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Об этом сообщает CNN.
При этом он подчеркнул, что у США не так много веских доказательств, чтобы утверждать это с уверенностью.
«Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, — я не говорю это с уверенностью — кажется, самоизолировался, и есть некоторые признаки того, что он уволил или посадил под домашний арест некоторых из своих советников», — заявил он.
Байден также отметил, что он «скептически относится» к тому, что Путин отведет свои войска от Киева.
«Пока нет четких доказательств того, что он выводит все свои силы из Киева (окрестностях Киева, так как в столице российских оккупантов нет — ред.). Есть также свидетельства того, что он наращивает свои войска в районе Донбасса», — добавил он.
По информации Белого дома, Владимир Путин почувствовал, что его ввели в заблуждение по поводу хода войны в Украине, что привело к напряженности между ним и военным руководством РФ.
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