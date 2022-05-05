Поблагодарили за разъяснение. Путин извинился перед премьером Израиля за высказывания Лаврова о евреях

5 мая, 20:18
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Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин по телефону извинился перед премьер-министром Израиля Нафтали Бенетом за высказывания Сергея Лаврова о евреях. При этом в релизе Кремля упоминание об этом отсутствует.

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Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Издание уточняет, что извинения Путин принес Бенету в ходе сегодняшнего телефонного разговора. По его данным, премьер Израиля их принял и поблагодарил главу Кремля за разъяснения.

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В сообщении Кремля о телефонном разговоре Путина с Бенетом об извинениях не упоминалось. Отмечалось, что глава Кремля поздравил израильского премьера с 74-м Днем независимости страны. Лидеры также обменялись мнениями о ситуации в Украине, в том числе эвакуацию мирных жителей с мариупольского сталелитейного завода Азовсталь.

1 мая в интервью итальянской телерадиокомпании Mediaset глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя еврейские корни президента Украины Владимира Зеленского заявил, что «Гитлер тоже имел еврейскую кровь».

Президент Израиля Ицхак Герцог, комментируя это, заявил, что Лавров предпочитает распространять ужасную ложь, которая попахивает антисемитизмом.

https://www.youtube.com/watch?v=m554K8czJO4

По данным СМИ, после оскорбительный заявлений Лаврова правительство Израиля приняло решение об увеличении гуманитарной и военной помощи Украине.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Израиль Владимир Путин Российская агрессия Сергей Лавров Евреи Российская пропаганда Война России против Украины

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