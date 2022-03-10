На фоне войны России против Украины. Путин и Лукашенко 11 марта проведут переговоры 10 марта, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Лукашенко и Путин завтра проведут встречу (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

На фоне войны России против Украины белорусский диктатор Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин в пятницу, 11 марта проведут переговоры в Москве.

Об этом сообщается в Telegram Пул первого, который связывают с пресс-службой Лукашенко.

В сообщении сказано, что Лукашенко и Путин обсудят войну России против Украины, «актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления».

Началась третья неделя полномасштабной войны России против Украины. В четверг, 10 марта — на 15-й день вторжения — глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу в Анталии с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.