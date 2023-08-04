Ждет помощи Трампа. Путин пытается затянуть войну против Украины до выборов президента США в 2024 году — CNN 4 августа, 16:12 Российский диктатор Владимир Путин хочет затянуть войну против Украины до выборов президента США в ноябре 2024 года, чтобы получить возможность уменьшить поддержку Вашингтона для Украины (Фото:Sputnik/Alexander Kazakov/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин планирует затянуть боевые действия в Украине до выборов президента США в ноябре 2024 года, чтобы выйти на приемлемые для себя условия, сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников.

Один из неназванных чиновников США, который имеет доступ к данным разведки, заявил CNN, что кремлевский военный преступник рассчитывает на экс-президента США Дональда Трампа и его победу на грядущих выборах в ноябре 2024 года.

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«Путин знает, что Трамп ему поможет. И украинцы, и наши европейские партнеры тоже это знают», — заявил анонимный источник.

Еще один источник из кругов европейской дипломатии сказал, что план Путина заключается именно в попытке затянуть полномасштабную агрессию против Украины до президентских выборов в США в ноябре 2024 года.

Официальные лица, которые поговорили с CNN на условиях анонимности, считают, что Путин может рассматривать победу Трампа или другого кандидата от Республиканской партии как стимул для США отказаться от поддержки Украины.

Источники CNN также говорят, что внимание Путина к предстоящим президентским выборам является сигналом для США относительно «еще большей важности сохранить долгосрочную поддержку для Украины, которую администрация Байдена продолжает подтверждать».