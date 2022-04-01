«Расслабляться нельзя». Путин хочет уничтожить Украину до 9 мая, чтобы провести парад — Данилов

1 апреля, 20:54
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Владимир Путин (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Thibault Camus/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин желает уничтожить Украину до 9 мая, чтобы завершить войну парадом, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Война России против Украины — главные события 1 апреля

Он подчеркнул, что Российская Федерация начала переформирование военнослужащих, чтобы и дальше наносить удары по территории нашей страны.

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«Путин не откладывает вопрос по уничтожению нашего государства. Он переформатирует свои войска, чтобы и в дальнейшем наносить удары по нашей стране… Они на сегодня имеют большое желание переформатироваться», — заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что украинцам стоит готовиться к новым боям против российских захватчиков, поскольку Путин не отступился от своих планов касаемо парада на 9 мая по случаю завершения войны.

«Конечно, им нужна победа. У них есть сакральный день „9 мая“. И по сей день Путин ставит задачу завершить парадом эту войну. У нас впереди много боев. Не надо расслабляться. Ситуация сегодня не является такой радостной, как нам бы хотелось», — отметил Данилов.

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Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин СНБО Российская агрессия 9 мая Алексей Данилов Война России против Украины

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