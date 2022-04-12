«Вполне подходит». Путин хочет, чтобы переговоры с Украиной были в Беларуси
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.
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Он также поблагодарил белорусского диктатора Александра Лукашенко за «хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов» с Украиной.
«Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», — заявил он.
Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему «сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам», но подробностей он пока не знает.
11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной.
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