«Вполне подходит». Путин хочет, чтобы переговоры с Украиной были в Беларуси

12 апреля, 16:54
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Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

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Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Беларусь подходит для переговоров Киева и Москвы.

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Он также поблагодарил белорусского диктатора Александра Лукашенко за «хорошую организацию на своей территории нескольких переговорных раундов» с Украиной.

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«Начать прямой диалог с украинской стороной стало возможным, благодаря личным усилиям президента Беларуси. Считаем, что белорусская площадка вполне подходит для дальнейших контактов», — заявил он.

Путин также добавил, что якобы 11 апреля ему «сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по переговорам», но подробностей он пока не знает.

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11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Беларусь Александр Лукашенко Переговоры с Россией Война России против Украины

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