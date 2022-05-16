Диктатор ждет хоть каких-то побед. Путин говорит мировым лидерам, что время для разговора с Зеленским еще не пришло — ОП 16 мая, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявляет некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения войны еще не пришло.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона.

Он напомнил, что Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Путиным.

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«Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не пришло», — отметил Жовква.

Он выразил мнение, что возможно, Россия все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить свои позиции на переговорах. В то же время он заверил, что россиянам не удастся этого достичь.

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