Диктатор ждет хоть каких-то побед. Путин говорит мировым лидерам, что время для разговора с Зеленским еще не пришло — ОП
Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин заявляет некоторым мировым лидерам, что время для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения войны еще не пришло.
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Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона.
Он напомнил, что Зеленский неоднократно выражал готовность к прямым переговорам с Путиным.
«Мы прекрасно знаем, что несколько лидеров и государств обращались к президенту Путину с такой просьбой, призывом сесть за стол переговоров. Но, к сожалению, до сих пор он не готов, более того, некоторым лидерам он говорит, что время еще не пришло», — отметил Жовква.
Он выразил мнение, что возможно, Россия все еще надеется одержать хоть какие-то победы на фронте, чтобы усилить свои позиции на переговорах. В то же время он заверил, что россиянам не удастся этого достичь.
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