Путин готов активизировать обмен пленными с Украиной — канцлер Австрии

27 мая, 20:49
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин согласился активизировать процесс обмена пленными с Украиной, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом сообщает Kurier.

В пятницу Нехаммер и Путин провели 45-минутную беседу. В фокусе двух лидеров находились гуманитарные аспекты, связанные с войной РФ против Украины. Канцлер назвал разговор «очень напряженным и крайне серьезным».

Видео дня

Нехаммер якобы получил от Путина «положительные сигналы» по возобновлению экспорта украинских товаров через порты Черного моря. Глава правительства Австрии пообещал проинформировать генсека ООН о позиции России для развертывания миссии Объединенных Наций по обеспечению продовольственной безопасности планеты.

Читайте также:
Угрозы Госдумы запретить обмен бойцов с Азовстали рассчитаны на внутреннюю пропаганду — Минобороны

«Во-вторых, Путин заверил, что усилия по обмену пленными будут снова активизированы. Он уверен, что такой обмен вскоре будет возможным», — рассказал Нехаммер.

Кроме того, диктатор гарантировал доступ активистов Красного Креста к военнопленным украинцам. В то же время он настоял на зеркальной мере с доступом специалистов к пленным российским военнослужащим.

В то же время, согласно пресс-релизу Кремля, Путин переложил ответственность за безопасность судоходства на Украину, которая якобы заминировала морские порты. Продовольственная же безопасность мира оказалась под угрозой «в результате антироссийских санкций США и Евросоюза».

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Обмен пленными Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X