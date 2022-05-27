Путин готов активизировать обмен пленными с Украиной — канцлер Австрии
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)
Российский диктатор Владимир Путин согласился активизировать процесс обмена пленными с Украиной, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.
Война России против Украины — главные события 27 мая
Об этом сообщает Kurier.
В пятницу Нехаммер и Путин провели 45-минутную беседу. В фокусе двух лидеров находились гуманитарные аспекты, связанные с войной РФ против Украины. Канцлер назвал разговор «очень напряженным и крайне серьезным».
Нехаммер якобы получил от Путина «положительные сигналы» по возобновлению экспорта украинских товаров через порты Черного моря. Глава правительства Австрии пообещал проинформировать генсека ООН о позиции России для развертывания миссии Объединенных Наций по обеспечению продовольственной безопасности планеты.
«Во-вторых, Путин заверил, что усилия по обмену пленными будут снова активизированы. Он уверен, что такой обмен вскоре будет возможным», — рассказал Нехаммер.
Кроме того, диктатор гарантировал доступ активистов Красного Креста к военнопленным украинцам. В то же время он настоял на зеркальной мере с доступом специалистов к пленным российским военнослужащим.
В то же время, согласно пресс-релизу Кремля, Путин переложил ответственность за безопасность судоходства на Украину, которая якобы заминировала морские порты. Продовольственная же безопасность мира оказалась под угрозой «в результате антироссийских санкций США и Евросоюза».
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.