Путин еще не осознал своего провала в войне против Украины — Шольц

9 июня, 17:42
Цей матеріал також доступний українською
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Российский диктатор Владимир Путин не может осознать изначальной безнадежности своих планов по войне в Украине, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает Bild.

Он напомнил, что Путину не удалось захватить Киев, поэтому он перекинул свои войска на Донбасс.

«Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи», — заявил Шольц.

Видео дня

По словам канцлера, экономические санкции, которые были введены из-за агрессии РФ, уже начинают ограничивать возможности развития России. Путин сможет избавиться от санкций только в случае, если он «выведет войска и договорится о справедливом мире с Украиной».

Шольц заявил, что продолжает звонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы напомнить ему, что его военная агрессия против Украины «не будет иметь успеха».

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Олаф Шольц Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X