Путин еще не осознал своего провала в войне против Украины — Шольц 9 июня, 17:42 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Российский диктатор Владимир Путин не может осознать изначальной безнадежности своих планов по войне в Украине, считает канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщает Bild.

Он напомнил, что Путину не удалось захватить Киев, поэтому он перекинул свои войска на Донбасс.

«Не сумев захватить всю Украину и отведя свои войска от Киева, он сейчас бомбит районы на востоке, особенно Донбасс, и, видимо, считает, что если он там все разбомбит, то потом это может стать частью Российской империи», — заявил Шольц.

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По словам канцлера, экономические санкции, которые были введены из-за агрессии РФ, уже начинают ограничивать возможности развития России. Путин сможет избавиться от санкций только в случае, если он «выведет войска и договорится о справедливом мире с Украиной».

Шольц заявил, что продолжает звонить кремлевскому диктатору Владимиру Путину, чтобы напомнить ему, что его военная агрессия против Украины «не будет иметь успеха».

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