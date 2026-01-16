Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать, что его не удовлетворит формат мирного урегулирования, который касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

Об этом пишет Институт изучения войны, анализируя заявления Путина 15 января в выступлении перед иностранными дипломатами.

Путин повторил свой нарратив о том, что война России против Украины, мол, является «прямым ответом» на игнорирование Западом интересов России путем расширения НАТО, которое происходило несмотря на якобы публичные обещания России о нерасширении Альянса. Диктатор также заявил, что для мира в Украине якобы необходимо «вернуться к обсуждению новой архитектуры безопасности», которую ранее предлагала страна-агрессор.

Реклама

В ISW напоминают, что еще в конце 2021 года Россия выдвинула НАТО ультиматумы, выполнение которых требовало бы разрушения Альянса и пересмотра архитектуры европейской безопасности (в частности требования к возвращению НАТО к границам 1997 года). Путин неоднократно демонстрировал, что его требования являются более широкими, чем те, которые изложены в предложенном США 28-пунктном плане и дальнейших его вариантах, отмечают в ISW. Аналитики убеждены, что Путин остается приверженным своим начальным военным целям 2021 и 2022 годов, которые выходят за пределы территориальных завоеваний и не ограничиваются Украиной.

В то же время Кремль продолжает распространять ложные нарративы о том, что оборона Украины находится на грани краха. Однако данные о российских достижениях с начала полномасштабного вторжения свидетельствуют об обратном, напоминают в ISW. Представитель Кремля Дмитрий Песков 15 января заявил, что ситуация для Украины, мол, ухудшается с каждым днем, и что «коридор для принятия решений [со стороны Украины] сужается». Песков имел в виду, что Киев должен уступить требованиям России сейчас — прежде чем Украина не сможет защитить себя и будет вынуждена капитулировать в будущем.

Однако, как подчеркивают в ISW, украинская оборона не находится на грани коллапса, и украинские силы уже смогли предотвратить реализацию главной цели Путина — покорение всей Украины российской армией и военной силой. Аналитики напоминают, что на пике темпов российского вторжения в марте 2022 года оккупанты захватили 26,16% территории Украины. Дальнейшее украинское контрнаступление, направленное на вытеснение российских войск из Киева и северной Украины, сократило этот показатель до 20,21% по состоянию на конец апреля 2022 года. Объемы территорий, контролируемых Россией, продолжали уменьшаться — до 17,84% в конце 2022 года после Харьковского и Херсонского контрнаступлений Украины.

Реклама:

Общий показатель оккупированных Россией территорий в Украине / Инфографика: ISW

Площади захваченных оккупантами территорий оставались относительно неизменным в 2023, 2024 и 2025 годах. Российские войска контролировали от 17,9% до 18,52% территории Украины в 2023 и 2024 годах, а к концу 2025 года этот показатель вырос до 19,32%. Таким образом, российские войска оккупировали дополнительно 1,5% территории Украины за последние три года, подсчитали в ISW. При этом российские достижения были незначительными и ограничены скоростью пешего шага, поскольку российские войска были вынуждены прибегать к изнурительным пехотным атакам и за все годы так и не смогли восстановить механизированную маневренную войну на поле боя. Российские завоевания на поле боя, вероятно, будут продолжать быть медленными и изнурительными и вряд ли приведут к быстрому краху линии фронта в Украине, резюмируют аналитики ISW.

Показатель ежемесячных российских завоеваний территорий в Украине / Инфографика: ISW

Специалисты также добавляют, что глава Генерального штаба России Валерий Герасимов продолжает озвучивать «очевидную ложь» и преувеличивает российские достижения на поле боя, чтобы распространять ложный нарратив Кремля о якобы неотвратимости военной победы РФ. В частности, 15 января Герасимов снова заявил, что российские войска захватили Купянск, несмотря на многочисленные визуальные доказательства и сообщения об обратном, напоминает ISW.