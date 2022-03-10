Пропагандисты РФ будут отвечать так же, как и те, кто приказывает бомбить мирных украинцев — Зеленский 10 марта, 14:55 Цей матеріал також доступний українською Телеканал Russia Today (Фото:REUTERS/Jon Nazca)

В результате бомбардировки Россией роддома в Мариуполе погибли три человека, среди них — один ребенок, еще 17 человек пострадали. Однако на российском телевидении не сказали об этом ни слова правды, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский в обращении.

«Россиянам солгали, что якобы в больнице не было пациентов, а в роддоме — женщин и детей. Россиянам солгали, что якобы там засели „националисты“. На каких-то позициях. Они лгали уверенно. Как всегда», — отметил президент.

Он также добавил, что военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов.

«Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей. Мы найдем всю собственность пропагандистов и связанных с ними лиц. Мы сделаем все, чтобы ее конфисковали, где бы она ни была. Вы ведь любите богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас больше этого не будет. И это только начало», — заявил Зеленский.

В обращении президент отметил, что после того, как пропагандистов привлекут к ответственности за соучастие в военных преступлениях, их возненавидят и граждане России, которых они обманывают.

10 марта министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров подтвердил, что российские оккупанты сознательно и целенаправленно нанесли удар по роддому и детской больнице в Мариуполе.

После переговоров с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Лавров заявил, что Россия считала роддом в Мариуполе военной целью: якобы он был «захвачен» полком Азов.

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