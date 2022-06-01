Применение Россией ядерного оружия абсолютно изменит войну — генсек НАТО 1 июня, 19:03 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Угроза применения ядерного оружия со стороны России и в дальнейшем существует. НАТО пригрозило Москве тем, что это может совершенно изменить войну.

Война России против Украины — главные события 1 июня

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.

По словам Столтенберга, НАТО продолжает следить за действиями России, в том же числе за ядерными учениями и риторикой, которую использует российский диктатор Владимир Путин.

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Генеральный секретарь отметил, что ядерный шантаж является опасным и повышает напряженность, однако Россия до сих пор не изменила своей позиции на этот счет.

«Мы напоминаем России, что они согласились с тем, что ядерная война не будет выигрышной, поэтому ее нельзя начинать. Использование ядерного оружия Россией абсолютно изменит этот конфликт», — отметил Столтенберг.

1 июня президент США Джо Байден предупредил Россию, что ядерный удар приведет к серьезным последствиям.

Еще в конце февраля Путин перевел российские силы сдерживания, к которым относится и ядерные, в режим особого несения дежурства.

Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.

В мае на российских пропагандистских каналах стали все чаще упоминать о возможности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значимых успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения поставок западного оружия Киеву.

8 мая в ЦРУ заявили, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.

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