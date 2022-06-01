Применение Россией ядерного оружия абсолютно изменит войну — генсек НАТО
Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Leah Millis)
Угроза применения ядерного оружия со стороны России и в дальнейшем существует. НАТО пригрозило Москве тем, что это может совершенно изменить войну.
Война России против Украины — главные события 1 июня
Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга.
По словам Столтенберга, НАТО продолжает следить за действиями России, в том же числе за ядерными учениями и риторикой, которую использует российский диктатор Владимир Путин.
Генеральный секретарь отметил, что ядерный шантаж является опасным и повышает напряженность, однако Россия до сих пор не изменила своей позиции на этот счет.
«Мы напоминаем России, что они согласились с тем, что ядерная война не будет выигрышной, поэтому ее нельзя начинать. Использование ядерного оружия Россией абсолютно изменит этот конфликт», — отметил Столтенберг.
1 июня президент США Джо Байден предупредил Россию, что ядерный удар приведет к серьезным последствиям.
Еще в конце февраля Путин перевел российские силы сдерживания, к которым относится и ядерные, в режим особого несения дежурства.
Украинский президент Владимир Зеленский не исключил, что кремлевский режим может решиться реализовать свои угрозы по поводу применения ядерного оружия.
В мае на российских пропагандистских каналах стали все чаще упоминать о возможности применения Россией ядерного оружия. Эти угрозы звучали на фоне отсутствия значимых успехов российской оккупационной армии в Украине и увеличения поставок западного оружия Киеву.
8 мая в ЦРУ заявили, что западные спецслужбы не видят никаких признаков того, что Россия готова применить тактическое ядерное оружие против Украины или ее союзников.
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