Риск применения ядерного оружия огромен — президент Финляндии о войне России против Украины 17 сентября, 18:47 Саули Ниинисте (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Президент Финляндии Саули Ниинисте считает высоким риск применения страной-агрессором Россией ядерного оружия.

В интервью The New York Times Ниинисте сказал, что полномасштабная война, развязанная Россией против Украины, будет продолжаться долго, а войны «могут принимать неожиданные обороты».



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«Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже незначительные мелочи могут сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск таких крупномасштабных военных действий. Риск применения ядерного оружия огромен», — считает он.

Говоря об осторожной позиции президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца, которых критикуют за чрезмерную осторожность в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет и дронов, Ниинисте сказал, что «существует разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет», и что в случае эскалации «будет мировая война, и тогда ядерный риск очевидно возрастет».

Комментарии Ниинисте прозвучали на фоне падения обломков российских дронов, которыми страна-агрессор атаковала юг Украины, на территории страны-члена НАТО Румынии. В Североатлантическом альянсе ранее говорили, что не видят угрозы атак со стороны России, а падение обломков считают «случайными инцидентами».

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что российский диктатор Путин ближайшей зимой будет «пугать» мир применением ядерного оружия.



В июне начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия не будет наносить ядерный удар по территории Украины.