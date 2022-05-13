«Ситуация изменилась». Президент Финляндии хочет по телефону предупредить Путина о вступлении в НАТО 13 мая, 23:53 Цей матеріал також доступний українською Саули Ниинистё (Фото:Seppo Samuli/Lehtikuva/via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Ниинистё позвонит российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о вступлении его страны в НАТО.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сообщает Iltalehti.

По словам Ниинистё, требования России о том, чтобы НАТО не расширялась, послужили толчком для подачи заявки Финляндии в НАТО. Еще одной серьезной причиной было вторжение России в Украину.

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Ниинистё не видит, что отношения между Финляндией и Россией вернутся в прежнее состояние. Однако, по его словам, диалог с Путиным продолжается. Он намерен сообщить Путину о решении Финляндии вступить в НАТО.

«Я не тот, кто крадется из-за угла. Я звоню ему и говорю, что ситуация изменилась», — заявил он.

Последний раз Ниинистё разговаривал с Путиным в марте 2022 года.

Ранее президент Ниинистё и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом обсудили вопросы безопасности и шаги относительно членства в НАТО.

12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр страны Санна Марин в совместном заявлении впервые официально подтвердили, что поддерживают незамедлительное членство страны в Альянсе. Ожидается, что парламент Финляндии утвердит формальную заявку страны в НАТО в понедельник, 16 мая.

В тот же день такой шаг намерена предпринять и Швеция. 13 мая парламент Швеции должен обнародовать пересмотренную стратегию политики национальной безопасности. 16 мая, по данным СМИ, правительство и парламент Швеции будут готовы утвердить и подать официальную заявку в НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует намерение Финляндии и что процесс ее присоединения к Альянсу пройдет «гладко и быстро».

В НАТО неоднократно подчеркивали, что являются оборонным альянсом. В России же продолжают распространять ложь о якобы «угрозе» со стороны НАТО.

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