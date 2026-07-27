Президент Финляндии Стубб заявил, что «сейчас позиция Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны»

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что на данный момент позиции Украины сильнее, чем когда-либо с начала войны, которую против нее развязала страна-агрессор РФ.

Соответствующий пост Стубб написал 26 июля на своей странице в соцсети X — после «хорошего разговора» с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У меня состоялся конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Мы обсудили агрессивную войну России против Украины и дальнейшие шаги. Позиции Украины сейчас сильнее, чем когда-либо с начала войны. Для поддержания этой динамики крайне важна постоянная поддержка со стороны партнеров. Украина готова к миру », — заявили он.

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В свою очередь, глава украинского государства поблагодарил Стубба и заявил, что ценит «постоянную координацию и поддержку со стороны Финляндии».

«Всегда приятно обсуждать с вами дела. Накануне важной дипломатической недели мы говорили о том, что можно сделать и как это воплотить в жизнь в интересах нашего народа», — сообщил в Х президент Зеленский.

В ночь на 24 июля Силы обороны Украины поразили ракетами FP-5 Фламинго завод Авитек в российском городе Киров. Завод расположен на расстоянии более 1200 километров от Украины.

26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с и.о. министра обороны Евгением Хмарой и новым главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым — относительно дальних ударов по территории государства-агрессора РФ.

«Мы уже доказали, что украинские дроны могут достигать, в частности, целей в Уральском регионе, в Сибири и других отдаленных от Москвы землях», — отметил глава украинского государства.

В начале июля издание Bloomberg писало о том, что украинские ракеты Фламинго держат в зоне досягаемости почти половину российских регионов.

Что касается упомянутого Владимиром Зеленским российского Урала, то в апреле 2026 года этот регион впервые подвергся атаке украинских беспилотников.

В мае ракетная опасность впервые была объявлена в Ямало-Ненецком автономном округе РФ, расположенном на расстоянии более 2000 километров от границы с Украиной.