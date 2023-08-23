Увидел «холодную войну». Президент Бразилии Лула отличился новым контроверсионным заявлением о вторжении РФ в Украину 23 августа, 15:36 Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (Фото:news365.co.za)

В среду, 23 августа, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз высказался относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину и заявил, что мир вернулся «к менталитету холодной войны».

Об этом сообщает CNN Brazil со ссылкой на соответствующее заявление Лулы на саммите БРИКС.

«Всего за несколько лет мы отступили от хорошего многополярного сценария к сценарию, который возвращается к устаревшему менталитету холодной войны и геополитической конкуренции», — сказал глава бразильского государства.

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По его мнению, возвращение к холодной войне является «глупостью», а Совбез ООН снова подверг критике за бездействие.

«Текущий конфликт, который происходит в Украине, имеет глобальные последствия… Мы не недооцениваем трудностей достижения мира. Мы также не можем оставаться равнодушными к смертям, которых ежедневно становится все больше. Мы готовы присоединиться к усилиям, которые могут эффективно способствовать прекращению огня и справедливому и прочному миру», — добавил лидер.

Президент Бразилии Лулу да Силва уже отличался неоднозначными заявлениями относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину.

16 апреля он призвал Соединенные Штаты прекратить военную поддержку Украины, а также призвал США и Европейский Союз «начать говорить о мире».

Уже в мае Лула заявил о желании посредничества между Украиной и Россией в мирных переговорах. Он заявил, что уже обсудил эту инициативу с руководством Китая и ОАЭ.

1 июня Лула осудил вторжение России в Украину, хотя до этого он занимал нейтральную позицию. 19 июля Bloomberg сообщил, что президент Бразилии заявил об усталости мира «от войны России против Украины».

В начале августа бразильский лидер сказал, что ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский диктатор Владимир Путин «не готовы к миру» в Украине.