«Вы думаете, члены ООН в это верят?» Представители Канады внесли правки в письмо от России 18 марта, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Представители Канады разоблачили российские фейки (Фото:Canada Mission UN #StandWithUkraine / Twitter)

Представительство Канады при ООН опубликовало в Twitter письмо постпреда России от 16 марта, исправило в нем фейки российской пропаганды и попросило российскую сторону рассмотреть изменения.

Постпред страны-агрессора Василий Небензя писал, что международное сообщество должно «приложить все усилия для минимизации гуманитарных последствий для мирного населения в Украине». Представительство Канады оставило на полях заметку, напомнив, что Россия атакует мирных жителей, бомбит школы и больницы, а российские оккупанты занимаются кражами и мародерством.



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Также представители Канады зачеркнули строчку о том, что Россия якобы «серьезно обеспокоена» ухудшением гуманитарной ситуации в Украине, и дописали, что именно Россия вызвала это ухудшение, незаконно начав полномасштабную войну.

Там, где Россия утверждала, что в ООН «пропагандируют антироссийскую линию, политизируя гуманитарный вопрос», представители Канады написали: «Вы думаете, члены ООН действительно в это верят?».

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля Россия стала самой подсанкционной страной в мире, обойдя Иран и КНДР. Российские оккупанты обстреливают украинские роддомы, детские больницы, школы, детские сады, университеты, жилые кварталы, церкви и площади. 16 марта авиаудару РФ подверглись Драматический театр и бассейн Нептун в Мариуполе, где укрывались мирные жители.

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