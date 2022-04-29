«На это тяжело смотреть». Пресс-секретарь Пентагона эмоционально высказался о зверствах россиян в Украине и Путине 29 апреля, 23:18 Цей матеріал також доступний українською Представитель Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби назвал российского диктатора Владимира Путина безнравственным и рассказал о военных преступлениях России в Украине.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Тяжело смотреть на то, что он [Путин] и его войска делают в Украине… на некоторые кадры и думать, что это мог бы сделать любой здравомыслящий, серьезный, зрелый лидер. Поэтому я не могу говорить о его психологии. Но я думаю, что мы все можем говорить о его безнравственности», — сказал Кирби во время брифинга после паузы, сообщает CNN.



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Представитель Пентагона эмоционально заявил, что утверждения российской пропаганды о «нацизме» и «защите российских интересов» в Украине являются чушью.



«Никому, никому из них Украина не угрожала… [Мирным жителям] со связанными за спиной руками стреляли в затылок. Убивают женщин, беременных женщин, бомбят больницы», — добавил он, рассказывая о военных преступлений россиян в Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон обсуждает возможность признания России страной-спонсором терроризма.

Президент США Джо Байден публично называл Путина головорезом, мясником и военным преступником.

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