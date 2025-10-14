Об этом сообщает Вы слушали маяк.

По словам пресс-секретаря, в Москве «поддерживают политическую волю США к поиску путей мирного урегулирования» и назвали Виткоффа «эффективным посредником».

Реклама

«Мы уже хорошо знакомы с господином Виткоффом, он эффективен, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке, и надеемся, что его таланты и в дальнейшем будут способствовать работе уже и на украинском направлении»,

Песков также заявил, что «российская сторона остается открытой к диалогу» и рассчитывает, что «влияние США будет побуждать Украину к большей активности в мирном процессе».

13 октября Трамп поделился деталями переговоров между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, спецпосланник мало знал о РФ, однако при этом переговоры вместо запланированных 20 минут продолжались пять часов.

12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

13 октября группировка ХАМАС передала Красному Кресту 20 израильских заложников. Трамп наблюдал за освобождением заложников с борта самолета Air Force One.

В тот же день Трамп прибыл в Кнессет и сказал, что война в секторе Газа закончилась.

Во время выступления в израильском парламенте президент США заявил о «историческом рассвете нового Ближнего Востока».

Также Трамп назвал перемирие с ХАМАС «невероятной победой для Израиля и мира», поскольку Израиль «выиграл все, что можно было выиграть силой оружия».