В Кремле отреагировали на поручение Трампа своему спецпосланнику «сосредоточиться на России»
Дмитрий Песков на поручение Трампа своему спецпосланнику «сосредоточиться на России» (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва «поддерживает» поручение президента США Дональда Трампа своему специальному представителю Стиву Виткоффу сосредоточиться на урегулировании войны.
Об этом сообщает Вы слушали маяк.
По словам пресс-секретаря, в Москве «поддерживают политическую волю США к поиску путей мирного урегулирования» и назвали Виткоффа «эффективным посредником».
«Мы уже хорошо знакомы с господином Виткоффом, он эффективен, доказал свою эффективность сейчас на Ближнем Востоке, и надеемся, что его таланты и в дальнейшем будут способствовать работе уже и на украинском направлении»,
Песков также заявил, что «российская сторона остается открытой к диалогу» и рассчитывает, что «влияние США будет побуждать Украину к большей активности в мирном процессе».
13 октября Трамп поделился деталями переговоров между спецпредставителем Стивом Уиткоффом и российским диктатором Владимиром Путиным. По его словам, спецпосланник мало знал о РФ, однако при этом переговоры вместо запланированных 20 минут продолжались пять часов.
12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.
13 октября группировка ХАМАС передала Красному Кресту 20 израильских заложников. Трамп наблюдал за освобождением заложников с борта самолета Air Force One.
В тот же день Трамп прибыл в Кнессет и сказал, что война в секторе Газа закончилась.
Во время выступления в израильском парламенте президент США заявил о «историческом рассвете нового Ближнего Востока».
Также Трамп назвал перемирие с ХАМАС «невероятной победой для Израиля и мира», поскольку Израиль «выиграл все, что можно было выиграть силой оружия».