Швеция решила вернуть посольство в Киев 2 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

Шведское посольство возобновит работу в Киеве после вынужденной эвакуации в феврале.

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Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца назад.

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«Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и рада, что посольство вернется туда, где и должно быть», — написала министр.

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