Швеция решила вернуть посольство в Киев

2 мая, 23:56
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Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)

Шведское посольство возобновит работу в Киеве после вынужденной эвакуации в феврале.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.

Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца назад.

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«Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и рада, что посольство вернется туда, где и должно быть», — написала министр.

https://twitter.com/AnnLinde/status/1521146189005180929
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Киев Российская агрессия Швеция Война России против Украины

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