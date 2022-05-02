Швеция решила вернуть посольство в Киев
Флаг Швеции (Фото:Unif / pixabay)
Шведское посольство возобновит работу в Киеве после вынужденной эвакуации в феврале.
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Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде.
Миссия заработает 4 мая после временного закрытия два месяца назад.
«Спасибо послу Тобиасу Тыбергу и команде за ваш тяжелый труд, и Польше за наш временный прием. Швеция будет продолжать поддерживать Украину и рада, что посольство вернется туда, где и должно быть», — написала министр.
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