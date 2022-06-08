Последствия войны в Украине почувствуют все страны мира — генсек ООН 8 июня, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Последствия войны в Украине привели к серьезному кризису, который не может избежать ни одна страна или сообщество, считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В среду, 8 июня, на брифинге он заявил, что страны должны действовать сейчас, чтобы спасти жизнь и средства к существованию.

«Через три месяца после российского вторжения в Украину мы сталкиваемся с новой реальностью. Для тех, кто находится на местах, каждый день приносит новые кровопролития и страдания. А для людей во всем мире война чревата беспрецедентной волной голода и нищеты, социальным и экономическим хаосом», — заявил он.

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Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире. Из-за российского вторжения значительная часть экспорта — прежде всего по морю — остановилась, что создает угрозу глобального продовольственного кризиса.



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