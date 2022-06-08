Последствия войны в Украине почувствуют все страны мира — генсек ООН

8 июня, 23:56
Цей матеріал також доступний українською
Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Антониу Гутерриш (Фото:REUTERS/Mohamed Azakir)

Последствия войны в Украине привели к серьезному кризису, который не может избежать ни одна страна или сообщество, считает Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В среду, 8 июня, на брифинге он заявил, что страны должны действовать сейчас, чтобы спасти жизнь и средства к существованию.

«Через три месяца после российского вторжения в Украину мы сталкиваемся с новой реальностью. Для тех, кто находится на местах, каждый день приносит новые кровопролития и страдания. А для людей во всем мире война чревата беспрецедентной волной голода и нищеты, социальным и экономическим хаосом», — заявил он.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=U0k5WfZdwks

Украина — один из крупнейших экспортеров зерна в мире. Из-за российского вторжения значительная часть экспорта — прежде всего по морю — остановилась, что создает угрозу глобального продовольственного кризиса.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия ООН Антониу Гутерриш Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X