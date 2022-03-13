200 млн долларов Украине помогут справиться с бронетанковыми, воздушными и другими угрозами — Блинкен 13 марта, 07:58 Цей матеріал також доступний українською Блинкен призвал Россию признать, что силой она никогда не сломает дух Украины (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, на что пойдет дополнительная помощь Украине в 200 миллионов долларов во время полномасштабной российской агрессии.



Посредством официального сайта Госдепа он сообщил, что этот пакет будет включать дальнейшую оборонительную помощь Украине против бронетанковых, воздушных и других угроз.

В итоге общая помощь в области безопасности, предоставленная Соединенными Штатами Украине, превысит 1,2 млрд долларов с начала работы администрации президента Джо Байдена, отметил Блинкен.

«Мы отдаем честь ВСУ и гражданам Украины, которые с большим мастерством, железной волей и огромным мужеством защищают свою страну. Америка и ее союзники поддерживают их усилия по защите своей страны, своих сограждан и призывают Россию признать, что сила никогда не сломит дух Украины», — резюмировал Блинкен.

11 марта Сенат Конгресса США одобрил законопроект, предусматривающий выделение $13,6 млрд экстренного финансирования, чтобы помочь Украине и другим восточноевропейским странам, а также усилить возможности Пентагона на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

26 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что поручил выделить Украине «беспрецедентный» пакет помощи на 350 млн долларов для поддержки страны в условиях полномасштабной российской агрессии.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.