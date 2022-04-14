«Красная линия для всех нас». Польша заявила о готовности воевать с Россией в случае вторжения на ее территорию

14 апреля, 22:02
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Армия Польши (Фото:gov.pl)

Армия Польши (Фото:gov.pl)

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Польша готова дать отпор России в случае вооруженного нападения на нее. НАТО также готово ответить на агрессию против государства-члена.

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Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина в комментарии ТСН.

«Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Готовы все члены НАТО», — сказал он.

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В МИД Польши напомнили, что согласно статье 5 Вашингтонского договора нападение на любую страну НАТО будет означать нападение на целый Альянс.

«И если Владимир Путин начнет какую-то агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии, если она будет в НАТО, — это будет красная линия для всех нас», — уверяет спикер польского ведомства.

В то же время в МИД Польши подчеркнули, что хотели бы, чтобы Путин «больше никогда не начал никакой агрессии».

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Польша НАТО Российская агрессия Война России против Украины

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