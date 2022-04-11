«Оружее важнее». Поездка Байдена в Киев пока не планируется — Белый дом

11 апреля, 22:56
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

В Белом доме заявили, что не планируют поездку президента США Джо Байдена в Киев.

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По словам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сейчас Украина нуждается в оружии, поэтому американская сторона занимается его поставками.

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«Для украинского руководства более важно, чтобы мы поставляли оружие и предоставляли системы обороны, поэтому мы сосредотачиваем наши усилия и внимание на этом», — заявила она.

9 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джонсон заявил, что Лондон готовит новый пакет финансовой и военной помощи Украине.

Кроме этого, президент Франции Эммануэль Макрон планирует приехать в Украину с целью достижения конкретного результата в вопросе установления мира, а не ради визита как такового.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Джен Псаки Джо Байден Белый дом Военная помощь Война России против Украины

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