«Все постепенно самоуничтожается». Подоляк отреагировал на масштабные пожары в Брянске 25 апреля, 18:29 Цей матеріал також доступний українською Пожары в Брянске (Фото:Berezoview/Telegram)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что мир не должен сотрудничать с Россией, так как она саморазрушается.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Комментируя масштабные пожары в Брянске, он предположил, что это может быть «карма» за военные преступления России в Украине.

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«Белгород, Москва (крейсер — ред.), Брянск. Постоянные „производственные эксцессы“. И как тут не поверить в карму за убийства украинских детей? Интересно другое. Многие еще готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая российскую нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается?», — написал Подоляк.

В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.



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