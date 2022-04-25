«Все постепенно самоуничтожается». Подоляк отреагировал на масштабные пожары в Брянске

25 апреля, 18:29
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Пожары в Брянске (Фото:Berezoview/Telegram)

Пожары в Брянске (Фото:Berezoview/Telegram)

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что мир не должен сотрудничать с Россией, так как она саморазрушается.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Комментируя масштабные пожары в Брянске, он предположил, что это может быть «карма» за военные преступления России в Украине.

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«Белгород, Москва (крейсер — ред.), Брянск. Постоянные „производственные эксцессы“. И как тут не поверить в карму за убийства украинских детей? Интересно другое. Многие еще готовы закрывать глаза на финансирование терроризма, покупая российскую нефть. Но должна ли Европа зависеть от страны, где все постепенно самоуничтожается?», — написал Подоляк.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1518589806690938880?cxt=HHwWgMC9tcTYjpMqAAAA

В ночь на 25 апреля в российском Брянске возле границы с Украиной загорелись два хранилища нефтепродуктов.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Брянск Брянская область Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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