Большая часть защитников Азовстали до сих пор в плену в ужасных условиях — экскомандир Азова 17 мая, 14:33 Защитники Азовстали, которых только что освободили в результате обмена пленными, 6 мая 2023 года (Фото:Андрій Єрмак via Telegram)

Экс-командир Азова, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV рассказал, что большая часть защитников Азовстали до сих пор находится в плену, причем в ужасных условиях.

«Для меня это особенно болезненная тема, потому что там очень много людей, которых я считаю своими братьями и близкими для себя. К сожалению, большинство из них до сих пор находится в плену, это почти 700 человек, которые сейчас находятся в плену в разных местах», — заявил Жорин в ответ на вопрос Radio NV о том, отслеживает ли он места содержания бойцов Азова и других защитников Азовстали, попавших в плен к оккупантам.

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По словам экс-командира Азова, есть лишь приблизительные данные о том, кто из пленных где находится.

«Мы понимаем, что часть людей удерживают на оккупированных территориях Донецкой области, а часть людей – на территории Российской Федерации. Кстати, условия содержания на территории Российской Федерации гораздо ужаснее, там реально полный ад, над людьми очень издеваются», — рассказал он.

Жорин отметил, что даже военным трудно слушать рассказы пленных, а гражданские «были бы, я думаю, мягко говоря шокированы от того, что там происходит».

«Очень сложно отслеживать, где кто находится, потому что Российская Федерация скрывает эту информацию, невозможно контактировать, невозможно находить. Но, тем не менее, мы в этом плане работаем. К сожалению, сегодня, когда мы говорим, что происходят какие-то обмены, то нужно помнить, что все же большинство азовцев в чрезвычайно ужасных условиях до сих пор находится в плену», — подчеркнул экс-командир Азова.

4 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что 86% украинцев, попавших в плен в РФ, подверглись пыткам.

8 мая Жорин заявлял, что командиры Азова, которые защищали Азовсталь и которых обменяли в Турцию, фактически находятся в плену и имеют связь только с кем-то одним из близких.