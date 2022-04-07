Песков не верит, что Путин может оказаться на трибунале 7 апреля, 23:23 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что «нет шансов» появления российского диктатора Владимира Путина на трибунале военных преступников.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

В интервью Sky News он дал короткий ответ по этому вопросу.

«Нет, мы не видим какой-либо вероятности этого», — заявил Песков, отвечая на вопрос, беспокоится ли Путин, что может оказаться на скамье подсудимых на военном трибунале.

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В этом же интервью Песков признал, что войска РФ понесли в Украине значительные потери.

4 апреля AP сообщило, что Байден призвал провести расследование военных преступлений российского диктатора Владимира Путина и заявил, что будет добиваться ужесточения санкций против России.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов направить в Украину следственные группы, чтобы зафиксировать военные преступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд и другие международные организации направить миссии в Бучу Киевской области, чтобы собрать доказательства военных преступлений против украинского народа.

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3 марта Международный уголовный суд начал расследовать полномасштабное вторжение России в Украину.

2 апреля 2022 года мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что после освобождения города от российских оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек. По его словам, улицы Бучи «усеяны телами».



Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

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