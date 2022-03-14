В Госдепе увидели в Кремле признаки готовности к «предметным переговорам с Украиной» 14 марта, 05:17 Цей матеріал також доступний українською Уэнди Шерман (Фото:Уэнди Шерман/Twitter)

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что РФ показывает готовность к серьезным переговорам с Украиной после начала войны.



Об этом сообщает Fox News.

По мнению Шерман, к предметным переговорам Россию может подталкивать давление Запада.

«Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам. Но я должна сказать, пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами», — заявила Шерман.

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров украинской и российской делегаций. По их итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». Результатов по вопросам прекращения огня и гарантирования безопасности, которые значительно бы улучшили ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия «начала о чем-то говорить, а не только бросать ультиматумы», и это положительный сдвиг.

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