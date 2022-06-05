«Не разрушайте человечество». Папа римский призвал лидеров начать переговоры, чтобы прекратить войну в Украине

5 июня, 16:51
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Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Папа римский Франциск призвал лидеров правительств «не разрушать человечество», а прекратить войну в Украине, развязанную Россией, дипломатическим путем.

Об этом он заявил во время воскресной проповеди на площади Святого Петра в Риме 5 июня, сообщает CNN.

«Пока гнев смерти и разрушения продолжаются, а конфликтные позиции расширяются, подпитывая эскалацию, которая становится все более опасной для всех, я снова обращаюсь к национальным лидерам: пожалуйста, не разрушайте человечество», — сказал папа Франциск

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Он призвал провести «настоящие и конкретные» переговоры о прекращении огня и прийти к «устойчивому решению».

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«Прислушайтесь к отчаянному крику людей, который страдают. Мы видим это каждый день в СМИ. Уважайте человеческую жизнь, остановите ужасающие разрушения городов и сел везде», — подчеркнул понтифик.

Ранее папа Франциск выразил желание приехать в Украину, но для такого визита, по его словам, нужен удачный момент, чтобы он не причинил больше вреда, чем добра.

17 апреля глава католической церкви Папа Римский во время пасхальной речи выступил с критикой вооруженной агрессии против Украины, но не упомянул Россию, начавшую эту кровавую войну. В МИД Украины заявляли, что российский диктатор Владимир Путин проигнорировал все призывы Ватикана к прекращению войны; СМИ писали, что он трижды отказывал папе в эвакуации людей с окруженной Азовстали.

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https://www.youtube.com/watch?v=nXQHXf8C_HQ
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Папа римский Война России против Украины Папа Римский Франциск

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