Общая стратегия Путина по отношению к Украине неизвестна — министр обороны США 23 мая, 23:13 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что общая стратегия российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине неизвестна.

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Отвечая на вопрос, переключает ли Путин свое внимание на использования в качестве оружия таких вещей, как еда, энергия и иммиграция, Остин сказал, что мир видел, как российский лидер «изначально использовал ряд разных рычагов», сообщает CNN.

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Остин отметил, что в начале войны Путин планировал использовать превосходящую силу, скорость, чтобы очень быстро взять Киев и заменить правительство, но это не удалось, и российские силы были отвергнуты.

«И потому мы видели, как они действительно двигались очень медленно и неудачно на поле боя, и можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это, но с точки зрения его общей стратегии она неизвестна», — сказал он.

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