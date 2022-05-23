Общая стратегия Путина по отношению к Украине неизвестна — министр обороны США

23 мая, 23:13
Цей матеріал також доступний українською
Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что общая стратегия российского диктатора Владимира Путина по отношению к Украине неизвестна.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Отвечая на вопрос, переключает ли Путин свое внимание на использования в качестве оружия таких вещей, как еда, энергия и иммиграция, Остин сказал, что мир видел, как российский лидер «изначально использовал ряд разных рычагов», сообщает CNN.

Видео дня
Читайте также:
«Два месяца назад». После начала войны России против Украины на Путина были покушения — Буданов

Остин отметил, что в начале войны Путин планировал использовать превосходящую силу, скорость, чтобы очень быстро взять Киев и заменить правительство, но это не удалось, и российские силы были отвергнуты.

«И потому мы видели, как они действительно двигались очень медленно и неудачно на поле боя, и можно было бы ожидать, что он будет стремиться использовать другие рычаги власти или другие инструменты власти, и он делает это, но с точки зрения его общей стратегии она неизвестна», — сказал он.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Ллойд Остин Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X