«Риск очень высок». Россия стремится к эскалации в войне против Украины — Макрон 22 апреля, 11:02 Цей матеріал також доступний українською Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в войне России против Украины возможна дальнейшая эскалация.



Война России против Украины — главные события 22 апреля

«Риск очень высок. Испытание российской межконтинентальной баллистической ракеты (Сармат — Ред.) в среду вызывает беспокойство», — приводит слова Макрона DW.

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«В связи с военными преступлениями, совершенными Россией, тем, как она ведет войну на Донбассе и в Мариуполе, ядерными провокациями в конце февраля, следует сказать совершенно ясно: Россия стремится к эскалации», — добавил французский президент.

В условиях политики давления и санкций ЕС должен поддерживать диалог с партнерами — в Персидском заливе, в Индии и в Китае, подчеркнул Макрон.

Макрон также предостерег от полного прекращения контактов с Кремлем. Несмотря на то, что телефонные беседы с президентом РФ Владимиром Путиным иногда крайне разочаровывают, их нужно продолжать, считает он.



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