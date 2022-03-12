«России не удается создать альтернативную реальность». Постпред США упомянула НВ в ходе заседания Совбеза ООН 12 марта, 09:07 Цей матеріал також доступний українською Линда Томас-Гринфилд (Фото:REUTERS/Carlo Allegri)

России не удается создать альтернативную реальность, потому что этому препятствуют журналисты, которые, рискуя жизнью, доносят правду до всего мира, заявила постоянная представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время Совета безопасности ООН.

Томас-Гринфилд упомянула работу репортеров AP, которые сняли попытки врача реанимировать полуторагодовалого мальчика, погибшего в результате российских авиаударов по Мариуполю. Также она рассказала о журналистах CBS News — они пересказали историю 11-летнего украинца, который самостоятельно добрался до Словакии с паспортом, полиэтиленовым пакетом и номером телефона, записанном на руке.



«Россия не может замолчать репортажи Al Jazeera о российских солдатах, терроризирующих украинские города. А украинские журналисты рискуют своей жизнью каждый день, чтобы донести до мира последние факты и события с полей — как НВ, сообщающий о безрассудном поведении российских сил в отношении атомных объектов», — добавила постпред США в ООН.



Главный редактор НВ Виталий Сыч в своем Facebook отметил, что россияне последние пять дней DdoS-ят сайт NV.ua, отправляя по 200 тысяч запросов в секунду, но он работает и продолжит работать.

«Сегодня к моей коллеге Анне Мороз, моему заму, которая руководит журналом НВ, во двор в Киевской области прилетел снаряд. В трех метрах от входа, прилетел, но не взорвался. Другому коллеге журналисту Ивану Верстюку повезло меньше — тоже сегодня снаряд попал в балкон его квартиры на Борщаговке в Киеве. Он остался жив и здоров, сейчас переезжает на другую квартиру.

Все это время с начала войны они работали, и работали не зря. Сегодня представитель США в Совете безопасности ООН во время своего выступления упомянула НВ в качестве примера журналистов, информирующих мир о событиях в Украине, несмотря на опасность… Я рад, что мы смогли сделать хотя бы такой вклад в информирование украинцев и мира о зверствах россиян в Украине", — написал Сыч.

Напомним, что 18 января НВ запустил крупнейший новостной сайт об Украине на английском языке. Мы продолжаем освещать вторжение РФ в Украину и преступления путинского режима на территории нашей страны.

Радио НВ продолжает свой специальный марафон, посвященный Войне России против Украины, в прямом эфире — его можно слушать онлайн на сайте радиостанции и YouTube-канале, а также приложении НВ Подкасты (AppStore и Google Play).



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