За вторжение России в Украину. Норвегия ввела самые масштабные санкции в своей истории

18 марта, 18:57
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Флаг Норвегии (Фото:simonstones / pixabay)

Флаг Норвегии (Фото:simonstones / pixabay)

Власти Норвегии присоединились к санкциями ЕС против России. Они стали самыми мощными, которые эта страна когда-либо вводила.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Норвегии.

Осло ударило по финансовому, энергетическому, транспортному, технологическому и оборонному секторами российской экономики. Персональные санкции ввели также против сотен человек и компаний.

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Глава норвежской дипломатии Анникен Хюитфельд подтвердила, что это самый масштабный пакет санкций, который когда-либо вводило правительство.

15 марта Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, которая развязала войну в Украине.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Норвегия Санкции против России Санкции Запада Санкции ЕС Санкции Экономические санкции Война России против Украины

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