Президент Финляндии сказал Путину, что Россия бомбит мирное население. Диктатор промолчал 17 мая, 23:57 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik/Sergei Guneev/Pool via REUTERS)

Президент Финляндии Саули Ниинисте рассказал о деталях телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

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В интервью SVT финский президент подчеркнул, что звонил Путину 14 мая, чтобы предупредить о подаче заявки на вступление в НАТО.

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Президент Финляндии рассказал, что у Путина было объяснение военным действиям России на Донбассе.

По словам Ниинисте, во время беседы он сказал российскому диктатору, что «вы сейчас бомбите детей, женщин, людей в Киеве, Харькове, Мариуполе, которые не имеют никакого отношения к Донбассу».

Путин на обвинение ответил простым молчанием, отметил президент Финляндии.

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