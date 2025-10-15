Война России против Украины изменила подход Вооруженных сил многих стран мира к ведению будущих возможных конфликтов. Об этом в среду, 15 октября, сказал министр по делам ветеранов Великобритании Алистер Карнс изданию Axios .

По его словам, нынешняя глобальная ситуация с безопасностью напоминает период Первой мировой войны, когда государства массово начали развивать авиацию после ее первых боевых успехов. По словам чиновника, Украина сегодня задает темп развития радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«РЭБ в Украине — это самая эффективная в мире система противодействия противнику. Она имеет много уровней — от тактического до стратегического. Нам нужно развивать собственные возможности в этой сфере. Мы потеряли те навыки, которые имели еще во времена Холодной войны, когда были действительно сильными», — сказал министр.

Бывший председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун-младший в разговоре с журналистами заявил, что будущие войны будут определять дроны и роботизированные системы.

«F-35 — это Spitfire будущего, но вы не увидите его в воздушном бою. Он будет действовать за сотни миль от фронта, координируя рои дронов с различными задачами и целями», — пояснил Браун.

В то же время он отметил, что бронетехника будет оставаться необходимой, однако ее придется интегрировать с беспилотными платформами нового поколения.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Европейский Союз готовит масштабный план по перевооружению континента до 2030 года, который предусматривает создание совместных программ по производству дронов, систем противовоздушной обороны и усиление военной координации между государствами-членами.

Согласно плану, к концу 2027 года страны ЕС должны осуществлять не менее 40% оборонных закупок совместно, что более чем вдвое превышает нынешний показатель. Еврокомиссия подчеркивает, что только согласованные действия позволят Европе быть готовой к потенциальному вооруженному конфликту к 2030 году.

7 октября аналитики ISW писали, что Россия перешла к начальной фазе подготовки к возможной войне с НАТО, активизировав гибридные атаки, диверсии и информационно-психологические операции в Европе. Они считают, что Москва пытается посеять страх среди европейцев, снизить поддержку Украины и подготовить собственное население к будущему противостоянию с Альянсом.