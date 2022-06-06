«Дал в штангу». Постпред РФ в ООН сослался на фейковую рекламу фастфуда

6 июня, 23:56
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Постпред России в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постпред России в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постпред РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по противодействию сексуальному насилию, связанному с войной в Украине, сослался на фейковую рекламу KFC.

Об этом в своем Twitter сообщил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

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«Небензя снова „дал в штангу“ на заседании СБ: KFC обнаружила, что кто-то подделал рекламный плакат компании», — отметил он, ссылаясь на официальное заявление KFC по этому вопросу.

Видео дня
https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1533849759047352320?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1533849759047352320%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2F247361-postpred-rosii-v-oon-poslavsa-na-fejkovu-reklamu-fastfudu%2F

Ранее в социальных сетях распространялись изображения, на котором на билбордах, якобы установленных на вокзале Мюнхена в Германии на фоне подушек изображено лицо основателя компании полковника Сандерса, наполовину прикрытое откинутым одеялом. Рекламная надпись на билборде говорит: «Цип из Украины очень ждут в Германии».

Фейковая реклама KFC в Германии (Фото: Соцсети via eadaily)
Фейковая реклама KFC в Германии / Фото: Соцсети via eadaily

После Небензя ушел с заседания Совбеза во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, который рассказывал о военных преступлениях РФ в Украине.

Во время речи глава Евросовета вспомнил свой визит в Бородянку Киевской области 20 апреля и подчеркнул, что российские солдаты совершали там военные преступления, зверства и преступления против человечности, и ответственные должны понести наказание.

https://www.youtube.com/watch?v=DSKFmFRLtd4
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Германия Российская агрессия ООН KFC Российская пропаганда Василий Небензя Война России против Украины

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