«Дал в штангу». Постпред РФ в ООН сослался на фейковую рекламу фастфуда 6 июня, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Постпред России в ООН Василий Небензя (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Постпред РФ в Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по противодействию сексуальному насилию, связанному с войной в Украине, сослался на фейковую рекламу KFC.

Об этом в своем Twitter сообщил постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

«Небензя снова „дал в штангу“ на заседании СБ: KFC обнаружила, что кто-то подделал рекламный плакат компании», — отметил он, ссылаясь на официальное заявление KFC по этому вопросу.

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Ранее в социальных сетях распространялись изображения, на котором на билбордах, якобы установленных на вокзале Мюнхена в Германии на фоне подушек изображено лицо основателя компании полковника Сандерса, наполовину прикрытое откинутым одеялом. Рекламная надпись на билборде говорит: «Цип из Украины очень ждут в Германии».

Фейковая реклама KFC в Германии / Фото: Соцсети via eadaily

После Небензя ушел с заседания Совбеза во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля, который рассказывал о военных преступлениях РФ в Украине.

Во время речи глава Евросовета вспомнил свой визит в Бородянку Киевской области 20 апреля и подчеркнул, что российские солдаты совершали там военные преступления, зверства и преступления против человечности, и ответственные должны понести наказание.



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