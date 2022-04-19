«Путинские палачи». Навальный отреагировал на убийство однофамильца в Буче 19 апреля, 21:13 Цей матеріал також доступний українською Паспорт погибшего Ильи Навального (Фото:BILD на русском/Telegram)

Российский оппозиционер Алексей Навальный отреагировал на убийство своего однофамильца оккупантами в Украине и призвал свергать режим российского диктатора Владимира Путина.

На своей странице в Facebook он заявил, что украинца, вероятно, убили из-за фамилии.

«Рядом с мертвым телом на земле лежит паспорт на фамилию „Навальный“. Это один из убитых в украинском селе Буча. Навальный Илья Иванович. Все обстоятельства указывают на то, что убили его из-за фамилии. Потому и паспорт бросили рядом демонстративно. Совершенно невиновного человека путинские палачи (ну а как еще назвать их? не „российские солдаты“ же) убили за то, что мы с ним однофамильцы. Видимо, надеялись, что родственник», — написал он.

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Навальный также подчеркнул, что Путин не остановится сам, так как для него война и убийства «стали наркотиком».

«И эту войну тоже развязал бесноватый маньяк, одержимый какими-то бреднями о геополитике, истории и устройстве мира. Этот маньяк не остановится сам. Он, как на наркотик, подсел на смерть, войну и ложь — они нужны ему для сохранения власти. Долг каждого сделать хоть какой-то, хоть самый небольшой вклад в то, чтобы остановить эту войну и отстранить Путина от власти. Протестуйте, где можете и как можете. Агитируйте, как можете и кого можете. Бездействие хуже всего. И сейчас его последствие — смерть», — отметил он.

Навальный сказал, что не знает, является ли убитый житель Киевской области его родственником. Однако предположил, что он может быть связан родственными узами с его семьей, потому что из села Залесье Чернобыльского района, где родился отец российского оппозиционера.

17 апреля Bild сообщило, что в Буче оккупанты убили местного жителя Илью Навального, вероятно, из-за фамилии, совпадающей с фамилией российского оппозиционера Алексея Навального.

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