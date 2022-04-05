«Ключевая фаза войны». Россия перегруппирует войска, чтобы начать большое наступление на Донбассе — Столтенберг 5 апреля, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Альянс ожидает попыток наступления российских оккупантов на восток и юг Украины.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

«Сейчас мы наблюдаем значительное перемещение войск от Киева для перегруппировки, пополнения боекомплекта и запасов. Они смещают фокус на восток. В ближайшие недели мы ожидаем дальнейшего российского наступления на восток и юг Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать наземный путь к оккупированному Крыму. Это ключевая фаза войны», — рассказал Столтенберг во время пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе 5 апреля.



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Генсекретарь НАТО добавил, что сейчас наступает новая фаза полномасштабной войны России против Украины: россияне отступают из Киевской области и большинства северных регионов, потому что планы российского диктатора Владимира Путина по «захвату Киева за несколько дней» провалились. По его мнению, перегруппировка оккупантов может занять несколько недель, после чего они попытаются начать большое наступление на Донбассе.



Столтенберг пообещал, что НАТО продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе поставлять системы ПВО, противотанковое оружие, помощь в вопросах кибербезопасности и оборудование для защиты от химического и биологического оружия.

Ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты перегруппируют войска и сосредотачиваются на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого — попытаться установить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей. Также россияне пытаются улучшить улучшить положение подразделений в Таврийском и Южнобугском операционных районах.



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