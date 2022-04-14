Ряд стран НАТО объявят о поставке Украине танков — Пентагон

14 апреля, 00:30
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НАТО и Украина (иллюстративное фото) (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

НАТО и Украина (иллюстративное фото) (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)

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Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что ряд стран НАТО в ближайшее время объявят об отправке Украине танков.

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Во время брифинга 13 апреля он подчеркнул, что поставки вооружения начнутся немедленно.

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Других деталей он не уточнил.

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Также США в рамках пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия Военная помощь Война России против Украины

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