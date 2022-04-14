Ряд стран НАТО объявят о поставке Украине танков — Пентагон
НАТО и Украина (иллюстративное фото) (Фото:Посольство Украины в США / Facebook)
Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби сообщил, что ряд стран НАТО в ближайшее время объявят об отправке Украине танков.
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Во время брифинга 13 апреля он подчеркнул, что поставки вооружения начнутся немедленно.
Других деталей он не уточнил.
Также США в рамках пакета военной помощи Украине на 800 млн долларов направят Киеву 200 бронетранспортеров M113, 11 вертолетов Ми-17, 300 беспилотников Switchblade.
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