НАТО хочет «надрать задницу» России, но боится — Кулеба

5 мая, 23:56
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Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)

Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят «надрать задницу» России. Однако, отметил глава МИД, они боятся это сделать.

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В интервью Sky News он заявил, что в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, мужественно противостоящей российской агрессии. Кулеба добавил, что Украина не боится Россию.

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«Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора», — заметил он.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   НАТО Российская агрессия МИД Украины Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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