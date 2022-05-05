НАТО хочет «надрать задницу» России, но боится — Кулеба 5 мая, 23:56 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят «надрать задницу» России. Однако, отметил глава МИД, они боятся это сделать.

Война России против Украины — главные события 6 мая

В интервью Sky News он заявил, что в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, мужественно противостоящей российской агрессии. Кулеба добавил, что Украина не боится Россию.

Видео дня

«Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора», — заметил он.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.