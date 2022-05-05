НАТО хочет «надрать задницу» России, но боится — Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Gleb Garanich/Pool)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все страны НАТО хотят «надрать задницу» России. Однако, отметил глава МИД, они боятся это сделать.
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В интервью Sky News он заявил, что в странах НАТО очень много политиков, которые восхищаются Украиной, мужественно противостоящей российской агрессии. Кулеба добавил, что Украина не боится Россию.
«Все хотят надрать задницу России. Все. Но никто не осмелился. А у нас просто не осталось выбора», — заметил он.
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